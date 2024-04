Appuntamento con il Parmigiano Reggiano: torna 'Caseifici Aperti'

Come nasce una leggenda? Un formaggio antichissimo e intramontabile. È dal Medioevo che il Parmigiano Reggiano si fa sempre nello stesso modo: stessi ingredienti (latte, sale e caglio), senza additivi, a mano. Ma come? Che differenza c’è tra le varianti a 18, 24, 36, 48 e persino 80 mesi? A queste e altre domande sarà possibile trovare una risposta sabato 20 e domenica 21 aprile 2024, quando anche Parma2064 (accanto al casello Fidenza dell’Autostrada A1) parteciperà a CASEIFICI APERTI, appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano che consente al pubblico di conoscere i segreti del Parmigiano Reggiano DOP. E l’imperdibile apertura delle forme, che avverrà durante la visita guidata delle ore 10:00 e delle 15:30.

Il gran finale sarà affidato alla degustazione. La visita gratuita al caseificio di Fidenza avverrà in diversi orari.

Qui è possibile consultare tutti gli orari: https://2064.it/caseifici- aperti-20-e-21-aprile/. Lo spaccio resterà aperto dalle ore 8:30 alle 19:00. È necessaria la prenotazione alla mail: caseificioaperto@2064.it. Siamo in via San Michele Campagna 22E, all’uscita dell’autostrada A1. Nei dintorni si possono anche visitare il Museo del Parmigiano Reggiano e la Rocca Meli Lupi, entrambi a Soragna, il Duomo di Fidenza, passeggiare lungo la via Francigena e fare shopping al Fidenza Village, che si trova accanto al Caseificio.