Aqualena beach - il ritorno del dj max testa

Dopo il grande successo di domenica scorsa, la nuova gestione dell'Aqualena Beach/Pool Party , ripropone un DJ d'eccezione che, quest'anno, festeggia i 35 anni di carriera:



Max Testa, noto DJ con un repertorio vastissimo.



La "selezione musicale" sarà anche la "soluzione ideale" all'insegna del divertimento e del relax, in un giusto equilibrio per allietare i tanti clienti che amano degustare un eccellente aperitivo e/o si abbronzano a bordo di questa bellissima piscina.



Il Pool Party della piscina Aqualena è aperto tutti i giorni, già dalla mattina e l'intrattenimento musicale della domenica pomeriggio inizierà alle 15,30.



OGNI DOMENICA D'AGOSTO IN CONSOLLE IL DJ MAX TESTA



START: DOMENICA 21 AGOSTO 2022