Torna l'Arcipelago dei Suoni: 10 concerti spettacolo da novembre 2022 a giugno 2023

Aprire il mondo della Musica ai più piccoli spalancando uno sguardo divertente, leggero e intelligente sulla grande Musica di ogni tempo è l’obiettivo del progetto de La Toscanini e Fondazione Teatro Due: L’Arcipelago dei suoni. Le due Fondazioni, entrambe impegnate sul proprio fronte nella formazione degli spettatori, intesa come una vera e propria missione delle Istituzioni Culturali, propongono un affascinante percorso rivolto ai bambini tra i

7 e i 10 anni e alle famiglie, un viaggio alla scoperta degli strumenti musicali articolato in 10 concerti- spettacolo, che si svolgeranno da novembre 2022 a giugno 2023 - presso il Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” e presso il Teatro Due.

In questi appuntamenti, attori dell’Ensemble Teatro Due e professori della Filarmonica Toscanini daranno vita a un’epopea, scritta da Francesco Bianchi, che prenderà “in prestito” l’atmosfera fantasy per esplorare il mondo degli strumenti musicali e della grande musica, selezionata da Giulia Bassi. Le vicende del protagonista Arturo, un giovane ragazzo che intraprende un curioso viaggio per salvare la sua città dal mostro Rugmor che mangia i suoni e produce rumori assordanti, andranno in scena sotto forma di piccoli testi teatrali in musica. L’obiettivo di Arturo è radunare una compagnia di eroi che lo aiutino a sconfiggere il mostro, e ridare felicità agli abitanti. Gli eroi in questione sono, ovviamente, gli strumenti musicali! La principessa Violino, i Re Violoncello e Contrabbasso, la tribù delle Percussioni, le Fate Flauto e Clarinetto, il mago Fagotto, Tromba spadaccina,

Cavalier Corno…

Un’avventura a puntate per scoprire come nasce la musica e quali sono le caratteristiche e le “meraviglie” di ogni strumento musicale, con esecuzioni dei grandi compositori di ogni epoca. Linguaggio universale, la musica è veicolo di narrazione e protagonista assoluta dell’avventura, con Arturo e i suoi compagni- strumenti che compiono un rocambolesco viaggio per formare un’Orchestra. Il primo appuntamento, domenica 27 novembre alle ore 11.00 presso il Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini, sarà con Il Violino e la Viola. Il potere della musica. Gli interpreti saranno Valentina

Violante, violino e Berhang Rassekhi, viola. Arturo cercherà la Principessa Violino, sovrana della Musica, e l’importante dama che vive con lei, la

Contessa Viola; esse si aggirano per il sontuoso palazzo del potere facendosi dispetti e suonando la loro bellissima musica. Non sarà facile, per Arturo, convincere queste due altezzose nobildonne ad unirsi a lui nella battaglia contro il mostro dei rumori. Ci riuscirà? Prossimi appuntamenti il 10 dicembre con II violoncello e il contrabbasso, il 14 gennaio Il Flauto e il Clarinetto, il 4 febbraio Il trombone, il corno inglese, il clarinetto basso, il 12 febbraio Il Fagotto e l’Oboe, il 12 marzo La Tromba, il 18 marzo Il Corno, il 16 aprile Le percussioni, il 13 maggio l’Arpa – strumento

introdotto in questa edizione - e in giugno 2023 il gran finale con l’Orchestra in Arena Shakespeare. Arcipelago dei Suoni è realizzato con il sostegno di Parmalat, sponsor Educational per La Toscanini. Il prezzo dei biglietti è di 8 euro per gli interi e 5 euro i ridotti fino a 14 anni.

I biglietti sono disponibili presso le biglietterie della Toscanini e di Fondazione Teatro Due.

Informazioni: www.teatrodue.org – www.latoscanini.it

PROGRAMMA

domenica 27 novembre ore 11.00

La Toscanini, Sala Gavazzeni

IL VIOLINO E LA VIOLA

Il potere della musica

Sabato 10 dicembre ore 18.00

Teatro Due, Spazio Shakespeare

IL VIOLONCELLO E IL CONTRABBASSO

Alla corte dei Re

Sabato 14 gennaio ore 18.00

Teatro Due, Spazio Shakespeare

IL FLAUTO E IL CLARINETTO

Polvere di fata

Sabato 4 febbraio ore 18.00

La Toscanini, Sala Gavazzeni

IL TROMBONE, IL CORNO INGLESE E IL CLARINETTO BASSO

La grotta delle streghe

Domenica 12 febbraio ore 11.00

La Toscanini, Sala Gavazzeni

IL FAGOTTO E L’OBOE

È magia

Domenica 12 marzo ore 11.00

Teatro Due, Spazio Shakespeare

LA TROMBA

L’accademia degli spadaccini

Sabato 18 marzo ore 18.00

La Toscanini, Sala Gavazzeni

IL CORNO

Uno strano cavaliere

Domenica 16 aprile ore 11.00

La Toscanini, Sala Gavazzeni

LE PERCUSSIONI

I guerrieri della strada

Sabato 13 maggio ore 18.00

La Toscanini, Sala Gavazzeni

L’ARPA

Il lago delle ninfe

giugno 2023

Teatro Due Arena Shakespeare

L’ORCHESTRA

La sfida finale