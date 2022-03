Area Verde Parma: venerdì 11 marzo spettacolo digitale sulla facciata di Palazzo del Governatore

Luci, colori, suoni e un messaggio che arriva dal futuro: l’Area Verde, il progetto del Comune di Parma che ridisegna come ci muoveremo nell’ambiente urbano che ci ospita, si presenta alla città: venerdì 11 marzo, dalle 19.30 alle 21.30, prenderà vita in Piazza Garibaldi, sulla facciata del Palazzo del Governatore, in una maxi proiezione digitale capace di creare una performance visiva che trascende l’architettura stessa, trasformandosi in un messaggio virtuale dal futuro.

Area Verde è un progetto ambizioso dell’assessorato alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma, in collaborazione con Infomobility S.p.A, che si pone come momento conclusivo e finale di un lungo percorso iniziato nel 2017, un percorso giunto alla fine ma che si pone per la città come un vero "inizio" per la nuova mobilità cittadina, con al centro le persone e il loro benessere.

Area Verde è una misura per la vivibilità cittadina, per una mobilità sempre più pulita, silenziosa, pubblica e condivisa, dolce e sicura, oltre che una strategia conforme alle politiche attive per la transizione ecologica.

Il percorso intrapreso dalla città è molto chiaro e assume come obiettivi prioritari la salute e il benessere dei cittadini, la promozione della mobilità attiva, sia pedonale che ciclabile, ed elettrica, la riduzione della congestione e delle emissioni di CO2 e dei diversi fattori inquinanti, l’aumento delle condizioni di qualità e sicurezza dei trasporti delle merci in area urbana, il consolidamento delle zone a traffico limitato (ZTL) anche attraverso la progettazione di nuove aree a bassa emissione inquinante, maggiore spazio alle persone, alla socialità e alle relazioni.

Puntare a migliorare la qualità dell’aria, oggi più che mai, in una pianura Padana che rappresenta una delle aree più critiche d’Europa, vale come un vero e proprio “salto di qualità”: una prospettiva diversa della città, a tutela della salute e a garanzia della tenuta e dello sviluppo del sistema socio-economico con una graduale e corale operazione di revisione delle nostre abitudini e del nostro sistema di vita.

La proiezione prevede il lancio del film Area Verde Parma, che ha visto coinvolti diversi giovani della nostra città come interpreti del progetto.

L’iniziativa avverrà in occasione della manifestazione nazionale “M’illumino di Meno”, lanciata nel 2005 e dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili.

Tutte le informazioni su Area Verde saranno online, a partire da venerdì sera, sul sito www.areaverdeparma.it