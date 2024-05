'Armonie' alla galleria Sant'Andrea: inaugurazione sabato 4 maggio

Nelle opere di Enrica Gibin, una Natura sempre cercata e amata si declina in immagini sorprendenti per la scelta dei colori e delle forme. Sembra quasi che l'artista abbia sorpreso foglie e fiori e alberi e prati nella loro danza magica e ne abbia ascoltato i colloqui segreti per farne partecipi anche tutti noi. (Enrica Gibin)



Ieri pittore oggi fotografo, Vittorio Marcoaldi rivolge lo sguardo alle cose che ci circondano, le manipola ,le trasforma e crea un mondo nuovo fatto di tinte leggere, di segni gentili che ci emozionano e ci incantano. Rompe il diaframma che ci separa dalla natura e con abilità ci accompagna a comprenderne lo spirito, l'essenza, la misteriosa bellezza. (E. G.)



Mara Montagna - La pittura mi appassiona e negli ultimi anni questa è diventata la mia attività principale in cui sto cercando di sviluppare il mio stile personale.

Utilizzo una tecnica mista di acrilico e collage con cui riesco a dare vita a immagini intense con una ricca varietà di texture. Questa è una combinazione di tecniche che mi sta interessando moltissimo per la possibilità che offre di integrare la parte figurativa con la ricchezza delle trame, delle consistenze e dei colori delle stoffe, a cui aggiungo gli strass.

Tutte le mie opere sono caratterizzate dai colori sgargianti, audaci e dalle trame stratificate.

Le opere che realizzo guardano il mondo intorno a me. I miei soggetti preferiti sono un omaggio alla natura, siano essi animali, paesaggi o fiori.



(Mara Montagna)