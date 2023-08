Arriva l'ottava edizione di Mangiamusica

Ritorna Mangiamusica, format identitario e culturale creato dal giornalista Gianluigi Negri, che ogni anno registra uno straordinario successo di pubblico e critica. Le grandi storie della musica e del gusto approderanno sul palcoscenico del Teatro Magnani di Fidenza (Parma) grazie all'originale rassegna, a ingresso libero, la cui ottava edizione si aprirà sabato 21 ottobre. Cantautori, musicisti e artisti saranno "abbinati" ai migliori prodotti del Made in Borgo: a Fidenza (conosciuta anche come Borgo San Donnino) arriveranno nomi come Eugenio Finardi (nel tour "Euphonia Suite" con Mirko Signorile e Raffaele Casarano), Antonella Ruggiero (accompagnata al pianoforte dal maestro Roberto Olzer), Dolcenera, Matthew Lee.

QUATTRO SERATE DA NON PERDERE



Sabato 21 Ottobre

Eugenio Finardi - "Euphonia Suite - Tour" (con Mirko Signorile e Raffaele Casarano)



Sabato 28 Ottobre

Matthew Lee - "Back to Rock & Love Tour - Piano Solo"



Sabato 11 Novembre

Dolcenera - "Piano Solo Recital"



Sabato 18 Novembre

Antonella Ruggiero - "Concerto versatile" (con Roberto Olzer)



GLI ARTISTI DEL GUSTO E LE DEGUSTAZIONI GRATUITE

Gli artisti del gusto di questa ottava edizione sono Fabio Serventi e Elisa Testi del Caseificio Sociale Coduro (miglior Parmigiano Reggiano d'Italia secondo "Gambero Rosso") e della Bottega del Coduro, i componenti dell'associazione Le Colline di Fidenza (Fabio Pederzani con le farine dell'Azienda Agricola Pederzani, Alberto e Angelo Gallicani con i vini della Cantina Le Antighe, Giuliano Persegona con il Parmigiano bio del Caseificio Persegona, che sarà presente in due serate, sia con l'associazione che individualmente ), Federico e Lorenzo Frascari con le cinque nuove Focacce natalizie della Pasticceria Origo.

Le degustazioni si terranno nel foyer del Teatro, al termine dei concerti, mentre le presentazioni dei prodotti e dei produttori avverranno sul palco, prima dell'ingresso in scena dei vari musicisti.

MODALITÀ DI ACCESSO

Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazione).