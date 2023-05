Arriva 'Ritratti tra le Righe'

Un’iniziativa “itinerante”, destinata a toccare le principali regioni d'Italia per esplorare, attraverso la fotografia, il rapporto tra lettori, libri e città. “Ritratti tra le righe”, il progetto errante di Libraccio, la più grande catena italiana di librerie indipendenti, dopo le tappe di Milano e Bologna, arriva a Parma: sabato 13 maggio dalle ore 15 alle 18, al Libraccio di piazza Ghiaia 1, ogni lettore potrà farsi ritrarre con il libro scelto dal fotografo emergente Antonio Di Canito.

Un modo e un evento per celebrare quel legame speciale che si crea tra ogni lettore e il libro che si appresta a scegliere: un legame che inizia proprio tra gli scaffali della libreria di quartiere, che si consolida nel momento della scelta e si rafforza durante la lettura. Il rapporto tra un libro e il suo lettore è sempre diverso e unico: ognuno dà al testo la propria interpretazione, in base al proprio vissuto e al proprio stato d’animo. Ognuno ritrova tra le righe un messaggio sempre nuovo. “Siamo felici di portare “Ritratti tra le righe” anche a Parma: si tratta di un format unico di Libraccio che ha già coinvolto ed entusiasmato tanti lettori nelle tappe di Milano e Bologna. Insieme al fotografo Antonio Di Canito, vogliamo immortalare l’emozione che unisce un lettore appassionato al suo libro preferito, e vogliamo farlo proprio nel luogo in cui questa emozione nasce: in libreria”, spiega Monia Angeli, responsabile del punto vendita di Parma. L’iniziativa di Libraccio si colloca nell’ambito di "Patto di Parma per la lettura", un’azione collettiva - sottoscritta tra il Comune di Parma e gli operatori della lettura cittadini, rappresentati da librai, associazioni e lettori forti aderenti - con la finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio del Comune e della Provincia di Parma.