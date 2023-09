Arrivederci vendemmia

Salutiamo la fine della raccolta, celebrando le splendide uve, con una giornata dedicata all’amore per le nostre vigne e dei suoi prodotti: frutto del nostro terroir unico e della cura minuziosa donata loro in vigneto.

Sabato 23 settembre la cantina Monte Delle Vigne organizza, in collaborazione con l’Antico Casale delle Vigne, l’evento di chiusura della stagione più rappresentativa, più attesa ed entusiasmante dell’anno: la vendemmia.





IL PROGRAMMA:

- Ore 18.30 Partenza dal vigneto con spiegazione tecnica delle fasi di crescita della pianta e del grappolo ed excursus sull’andamento della vendemmia 2023 (in caso di maltempo tale spiegazione avverrà in zona coperta).

- Successivo spostamento sulla terrazza panoramica per racconto della nascita e dello sviluppo della cantina, con particolare enfasi sul terroir dei Colli di Ozzano Taro.

- Visita alle cantine con spiegazione delle tecniche e dei processi di vinificazione: pigiatura, fermentazioni, spumantizzazioni e affinamenti.

- Assaggio di un calice estratto in diretta dalla vasca di lavorazione.

- Ore 19.00: cena dedicata presso l’Antico Casale delle Vigne con piatti studiati dallo chef Mariano Chiarelli, in abbinamento ai vini Monte delle Vigne.



IL MENU:



ANTIPASTO

Prosciutto di Parma 50 mesi accompagnato dalla BIODIVERSITÀ di Monte delle Vigne

PRIMO PIATTO

Risotto Acquerello al “Lambrusco I Calanchi” e strologhino

SECONDO PIATTO

Guancialino di maialino alla “Brusata” con polentina fritta

DOLCE

Gelato alla Malvasia di Monte delle Vigne



Il prezzo complessivo è di € 40,00 a persona, bevande escluse





Gallery

Per maggiori informazioni o chiarimenti: info@montedellevigne.it / 0521 309704