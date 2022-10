'Arrivederci vendemmia' a Monte delle Vigne

Vi invitiamo all’evento coorganizzato da Antico Casale delle Vigne e da Monte Delle Vigne per festeggiare la chiusura della stagione più rappresentativa ed entusiasmante dell’anno: la vendemmia!!



Salutiamo la fine della raccolta e celebriamo le splendide uve, frutto del nostro Terroir unico e della cura minuziosa donata loro in vigneto.



Durante la giornata si potrà visitare la cantina gratuitamente e degustare i vini della cantina, in abbinamento a deliziosi piatti del territorio, preparati dallo Chef Mariano Chiarelli presso L’Antico Casale delle Vigne.



• Visite in cantina gratuite (45 min circa)

Orario:

ore 11:30

ore 16:00



• Pranzo degustazione - costo : 35,00 € a persona - Vini esclusi

orario di inizio: 12:30h



Menù a scelta



1. LA TRADIZIONE

Salume misto

Tortelli d’erbetta

Guancia di maialino brasata con polenta

Sbrisolona



2. IL GUSTOSO

Vellutata di zucca, amaretto, crostini

Lasagne al forno con ragù di strolghino e fonduta di parmigiano

Cotechino con lenticchie

Millefoglie con cioccolato e pistacchio





Dalle 18.00 alle 20.00

Aperitivo con servizio al tavolo presso L’Antico Casale delle Vigne.

Sarà possibile degustare i vini della cantina.



Lo shop sarà aperto per acquisti durante la giornata.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Indicare nome e cognome, numero di persone e menù prescelto.