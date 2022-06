'Arte e amicizia' alla galleria Sant'Andrea

È alla mostra collettiva “CalifArte” di Roma, nel maggio del 2018, che i due artisti hanno per la prima volta occasione di incontrarsi. Il diretto ed immediato confronto artistico e personale ha scatenato reciprocamente quello che potremmo definire un amore a prima vista per la loro arte.

Il condiviso interesse creativo ha dato i natali ad un legame di amicizia in grado di perdurare nel tempo e di nutrirsi della reciproca ammirazione e della spontanea sincerità che non rispar- mia critiche né apprezzamenti.



La loro arte, così diversa ma così potente nel mettere a nudo la propria sensibilità, li differen- zia ma allo stesso tempo li unisce in un rapporto di reciproco confronto e arricchimento.

La viscerale passione che li lega all’arte, linfa vitale del proprio essere, è decisamente un valore condiviso, ma la cosa che di certo li accomuna di più è la capacità di vedere oltre gli schemi e dirompere nel contesto artistico con rara autenticità.

A cura di:

Annalisa Cassisi, Dott.ssa in Neurobiologia

Riccardo Cantoni, Dott. in Filosofia





Legami sinceri e genuini uniscono Lalla Luciano Vignali e Stefano Polastri: artisti differenti e peculiari, persone intraprendenti e originali, amici spontanei intrisi di un'energica passione per l'arte. È proprio per celebrare il loro legame di amicizia all'insegna dell'arte che la pittrice e disegnatrice sassarese e lo scultore e pittore modenese si riuniscono a Parma, nella suggestiva cornice della Galleria Sant'Andrea. I dipinti e i disegni di Lalla, che restituiscono vita a memorie e ricordi della sua terra, la Sardegna, abbracciano e circondano le sculture e le opere di Stefano, manifestazioni di un percorso espressivo che attraversa emozioni, riflessioni e intimi pensieri, per prendere poi forma materica attraverso la cura di ogni processo.