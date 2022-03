arte e natura

La mostra disegna un percorso che prende le mosse dall'ambiente naturale - un lago di montagna, un bosco, una vetta innevata - per svilupparsi nei tratti artistici più cari agli abitanti di Parma - il Duomo e la sua piazza, visti nelle diverse luci del giorno e della notte, per finire, chissà perchè, proprio a tavola, davanti a un buon vino o nello 'studio', anzi per meglio dire nella cucina, del cuoco, una signora che nel suo antico regno insegna alle proprie nipoti il segreto di un dolce tipico.

Se è vero che il colore è una vibrazione che tocca le corde del cuore (come credeva Kandinsky) suscitando sensazioni ed emozioni, in questa rassegna di immagini il colore non manca certo: in questo tour ideale nelle bellezze che ci circondano (naturali e architettoniche), il visitatore è accompagnato da colori schietti e potenti, ma, a suo gradimento, può anche decidere, di lasciarsi andare perdendosi in tonalità più tenui come i colori di un mare o di un cielo d'estate.