"Aspettando il Giro": tutti gli appuntamenti

"Aspettando il Giro" una serie di appuntamenti organizzati dal Comune di Parma e la Scuola Ciclismo Parma ASD con il sostegno di Iren, che accompagneranno la città alla fatidica data di giovedì 19 maggio quando Parma ospiterà la partenza della 12a tappa del 105° Giro d'Italia Parma - Genova dal centro cittadino.

Si inizia domenica 24 dalle 9.30 con il 1° Trofeo Amici dell'ACSI, la Scuola Ciclismo e Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Prov.le di Parma organizza una gara di giovanissimi 6/12 anni. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9.30 presso il Teatro Regio. Il tracciato, da percorrere più volte a seconda della categoria, toccherà Piazza Garibaldi, via Cavour, via Pisacane, via Mazzini. I piccoli ciclisti percorrendo un circuito di XXX metri (da ripetere più volte in base alle categorie) nel cuore della città, la gara, visto il fondo stradale in pavè, è già stata ribattezzata "La Piccola Roubaix".

L'evento, denominato "1° Trofeo Amici dell'Acsi" grazie al prezioso supporto dell'ente ciclistico amatoriale verso il ciclismo giovanile, è organizzato in collaborazione da Scuola Ciclismo Parma, Polisportiva Torrile, Gs Parmense Il Sogno, Team La Verde, Biking Noceto, VeloClub Felino ed avrà il patrocinio del Comitato Provinciale FCI di Parma e del Comune di Parma.

Sono previsti premi individuali per i PG (categoria promozionale), per i primi 5 maschi e prime 5 femmine di ogni categoria. Riceveranno un trofeo le prime tre società meglio classificate e salumi fino alla 15a classificata.

empre il 24 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 nella Piazzetta B.go delle Cucine e Petit Vélo Aps e ASD vi aspetta per i Laboratori " Due passi due ruote" per i bambini dai 3 al 5 anni che li aiuterà a scoprire e fare i primi passi con la bicicletta divertendosi in un ambiente protetto.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà il 10 maggio al Giardino della sede di Cepdi e Anmic, via Stirone 4 alle ore 18.00, Cepdi e Anmic in collaborazione con Aisla organizzano la presentazione del libro "Credere all'impossibile" di Andrea Devicenzi, coach e atleta paralimpico.

Il 14 maggio al Parco Ducale dalle 10.00 alle 18.00 si terrà la 2°edizione "Pedalo con te e per te" organizzata dal Comando di Polizia Locale Parma in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana, Polisportiva Gioco, Petit Vélo e Croce Rossa Italiana. Un'iniziativa di educazione stradale pe i bambini e i ragazzi con uno spettacolo dei burattini dei Ferrari.

Il 15 maggio alle 9.30 con parenza dal Bar Gianni, la 5° Edizione "La Coppa Fantozzi, biciclettata a tema rievocativo del film Fantozzi" ( 10 km) e alle 14.30 organizzato da Fiab - Parma Bicinsieme Aps un evento dedicato ai bimbi "Bimbinbici", sarà presente il cargo Bike "MagicaBici" della Polisportiva Gioco, Associazione Scambiamente, CSI Parma e Uisp Parma.

Il 17 maggio dalle 9.00 alle 12.00 presso LOstello Cittadella verranno premiate le classi partecipanti al concorso Bile to School Progetto BiciSicura/Bici AntiSmog promosso dall'Associazione Fiab in collaborazione con l'Ufficio Educazione Fisica del Provveditorato.

Il 19 maggio alle 16.30 al Parco Ducale la Polisportiva Gioco in collaborazione con l'associazione Scambiamente Aps organizza Il Giro d'Italia con la MagicaBici insieme alle fiabe da tutta Italia.

Il 5 giugno alle 10.30 in Piazza Garibaldi e per le vie del centro la Scuola Ciclismo Parma organizza La Gara Nazionale Handbike.

Il 16 giugno alle 9.00 cicloraduno regionale Fiab che con le associazioni di cicloamatori e CAI insieme a Parma by Bike organizza "Tutti alla Cisa in bicicletta"

Nel weekend 2-3/luglio con partenza da Monticelli partirà La Polverosa, tappa del circuito d'Europa, cicloturistica per i colli di Parma su strade bianche