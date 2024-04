"Aspettando il 25 aprile", la notte della Liberazione

Alla vigilia del 25 aprile, il Fuori Orario di Taneto di Gattatico (già definito come “L'ultimo covo dell'ortodossia comunista”), organizza un incontro con Moni Ovadia e Vauro Senesi, seguito da una cena “resistente”. Mentre il mondo è attraversato da venti di guerra, fanno sapere gli organizzatori, si avverte la necessità di un coinvolgimento democratico dei cittadini, specialmente dei giovani. Questo momento critico è caratterizzato da una intensificazione delle tensioni globali, amplificate dalla velocità dei social media e da una classe dirigente spesso percepita come più attenta ai poteri consolidati che non al popolo sovrano. L'importanza di coinvolgere attivamente i cittadini diventa quindi cruciale in un contesto in cui la fiducia nella società democratica sembra vacillare. È un dovere ricordare che tale società è stata costruita attraverso il sacrificio di migliaia di italiani. Questo evento, sempre secondo gli organizzatori, rappresenta un'opportunità per discutere apertamente e democraticamente dei temi da affrontare come società, invitando tutti coloro che sono interessati a partecipare e a condividere le proprie prospettive. La cena inizia alle 20,00; l'incontro, gratuito e aperto a tutti, alle 21.30.