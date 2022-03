Aspettando la luna: esito del laboratorio di secondo livello di teatro a cura di Chiara Rubes

Nuovo appuntamento questo fine settimana al Teatro Europa: in scena “Aspettando la luna, esito del lavoratorio di secondo livello di teatro – mATERIE pRIME – a cura di Chiara Rubes. Il laboratorio di Teatro si è concentrato sulla scrittura di testi originali da parte dei partecipanti, sul tema della “follia” come luogo di libertà, irriverenza e ironia. Nel percorso di invenzione dei personaggi ci siamo imbattuti e abbiamo dialogato con i protagonisti di Aspettando Godot di Samuel Beckett con cui abbiamo condiviso il non senso in cerca di un vero significato dell’esistere . Libertà e divertimento dissacrante riempiono l’umanità sulla scena che attende di andare o di veder arrivare… la luna.

Collaborazione al lavoro fisico: Lucia Perego

Collaborazione e assistenza alla regia: Maria Cristina Cavazzini e Francesco Marchi

Luci: Massimiliano Sacchetti con Lucia Bizzi, Iolanda Caroli, Paolo Ceriati, Eleonora Ferrari, Lucia Guidi, Roberto Nisci, Monica

Tiezzi.

Mercoledì 6 aprile inizierà invece il percorso del laboratorio trimestrale di primo livello, sempre a cura di Chiara Rubes, che si terrà – sempre nelle giornate di mercoledì – dalle 19.30 alle 22.00 al Teatro Europa. Ingresso spettacolo unico 8 euro. Accesso consentito con super green pass. Mascherina ffp2 obbligatoria, secondo le normative vigenti. La prenotazione è consigliata.

INFO

Europa Teatri

Via Oradour, 14 Parma

0521.243377

europateatri.pr@gmail.com

www.europateatri.it

www.facebook.com/europateatri