Assola recital semiserio dal vivo in borgo Santa Brigida

“ASSOLA”

Recital semiserio dal vivo

Ape regina Drag Queen: Voce

Francesco Tedoldi: Pianoforte



Aldo Piazza, nelle vesti di Ape Regina torna con una nuova performance di “ASSOLA” che ha riscosso tanto successo nella passate rappresentazioni. Una forma di spettacolo completamente diversa da tutto ciò a cui ci ha abituati…un recital di canzoni pescate nel repertorio classico italiano e straniero riarrangiate per pianoforte e voce eseguite dal vivo, ispirandosi ai vecchi club in cui su un piccolo palco si esibivano le chanteuse, vere dive crooner dell'intrattenimento.

L’alchimia tra Ape Regina e Francesco Tedoldi al pianoforte fa in modo di creare la giusta atmosfera per uno spettacolo che viaggia sul filo delle emozioni grazie all’interpretazione riuscita di alcuni grandi pezzi internazionali in una versione intima piano e voce ma che non dimentica l’ironia grazie anche ai travestimenti e alle battute di Ape che coinvolgeranno il pubblico presente. Per informazioni e prenotazioni 349 3279048