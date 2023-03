Awale sweet love! Torna Barocco in San Rocco

Se il paroliere è William Shakespeare e la musica è firmata da John Dowland, poeta della melanconia, liutista e compositore cinquecentesco al servizio della corte inglese, la bellezza è assicurata. Torna Barocco in San Rocco, rassegna del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, con il concerto “Awake Sweet Love!” dedicato alla canzone d’arte inglese al tempo di Elisabetta I e di Shakespeare. L’appuntamento è in programma domenica 26 marzo alle 17.00 nella sagrestia della Chiesa di San Rocco. In scena Chiara Falchi, You Yukun (canto), Federica Furlanetto (viola da gamba), Niccolò Bertoncini, Antonio Fresi, Hernan Loza, Emanuele Pugliese (liuto) guidati dal docente Gian Luca Lastraioli (concertazione).

Il programma propone alcune songs inglesi del sedicesimo secolo, dalla celebre “Greensleeves” di autore anonimo, a brani di John Dowland, Robert Johnson, Thomas Campion, Robert Jones. Alcuni di questi sono composti su testi tratti da “La tempesta” di William Shakespeare, altri sono ispirati alla leggenda di Robin Hood, mentre “Fine Knacks for Ladies” è il canto di un venditore ambulante del mercato che chiama a sé le donne magnificando le proprie merci. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.