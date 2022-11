Bambole di pezza: la band punk rock femminile live a Parma al Zu Club

Bambole di Pezza, nota rock punk band milanese con una formazione totalmente femminile e fortemente impegnata su tematiche legate al tema gender equality, contro il sessismo e la violenza, e per le pari opportunità, si esibiranno sabato 12 novembre allo Zu Club in Borgo Santa Caterina

Con l'attitudine rock punk che la contraddistingue, la band ha da poco pubblicato "Rumore", reinterpretazione del celebre successo di Raffaella Carrà, simbolo di una femminilità giocosa, divertente, sensuale e forte. A Parma le Bambole di Pezza si esibiranno al Zu Club in Borgo Santa Caterina.

Chitarre, distorsioni e un’attitudine punk rock mai messa in discussione. C’è tutto questo nel nuovo singolo delle Bambole di pezza che omaggiano un’icona incontrastata della musica italiana e non solo, simbolo di una femminilità giocosa, divertente, sensuale e forte.

«Raffaella Carrà è stata un esempio per milioni di donne, portando sul palco la libertà sessuale e l’autodeterminazione, in tempi in cui non era semplice proporre queste tematiche. ”Rumore” racconta del conflitto interiore di fronte alla paura della solitudine e dell’indipendenza femminile e mostra un testo di una straordinaria modernità: “E ritornare al tempo che c’eri tu / Per abbracciarti e non pensarci più su / Ma ritornare ritornare perché / Quando ho deciso che facevo da me”». Bambole di pezza

Le Bambole di pezza sono una nota rock punk band milanese con una formazione totalmente femminile. Hanno pubblicato i dischi ”Crash Me” per Tube Record e “Strike” per Alternative Produzioni, oltre ai singoli “Favole (mi hai rotto il caxxo)” e “Rumore?”. I videoclip dei loro singoli sono stati mandati in rotazione dai maggiori canali televisivi musicali italiani. Sono state ospiti di MTV, Rock TV, All Music, LA7. Hanno partecipato alla serie televisiva L'ispettore Coliandro, interpretando la parte della band in cui suona Nikita, la protagonista dell'episodio, e suonando il brano 'Le Streghe

Hanno all’attivo centinaia di concerti su tutto il territorio italiano, coinvolgendo il pubblico con la loro attitudine energica. Nel 2022 la formazione si rinnova riprendendo il progetto dopo alcuni anni di silenzio. La band è sempre stata impegnata su tematiche legate al tema gender equality, contro il

sessismo e la violenza, e per le pari opportunità.