Barezzi Festival, la kermesse dedicata a Battiato

Un’edizione speciale, dedicata a un artista immortale, capace di attraversare Mondi Lontanissimi e renderli vicini, farli convivere. Dal 4 al 6 novembre 2021 torna a Parma Barezzi Festival che dedica la sua quindicesima edizione a Franco Battiato, da poco scomparso, che fu ospite d’eccezione della prima edizione del festival nonché riferimento artistico di quelle successive e delle tante edizioni a venire. Ispirato alla sua figura, Barezzi 2021 adotta come sottotitolo Mondi lontanissimi, a ricordare l’immenso talento di Battiato nel creare ponti, nell’unire musiche e culture. Nel segno del Maestro il Teatro Regio di Parma e l’Auditorium del Carmine accoglieranno alcuni dei migliori nomi della scena musicale italiana e internazionale.

A cominciare, giovedì 4 novembre 2021, dalla “Cantantessa” Carmen Consoli, che in 25 anni di carriera si è affermata come una delle artiste più raffinate, intense e originali del panorama musicale italiano e che sarà a Parma per la prima data del tour di presentazione del suo nuovo album Volevo fare la Rockstar, che ha raccolto i consensi entusiasti di pubblico e critica. Venerdì 5 novembre 2021 tocca a Iosonouncane, consacrato dal suo ultimo disco IRA come uno dei più coraggiosi e innovativi artisti della scena indipendente nazionale e reduce da un tour che ha attraversato tutta Italia a colpi di sold out. Gran finale sabato 6 novembre con la band post-punk irlandese Fontaines D.C., che presenta per la prima volta nel nostro Paese il suo travolgente secondo disco A Hero’s Death. Al loro fianco, tanti artisti dal percorso musicale riconosciuto e stimato renderanno omaggio a Franco Battiato, riproponendone interi album o alcune canzoni. Ed ecco quindi che a Barezzi Snug – i concerti alle 13.00 al Gran Caffè del Teatro - venerdì 5 novembre William Manera reinterpreterà L’era del cinghiale bianco (1979) e sabato 6 novembre Pino Marino Patriots (1980). A Barezzi Off – i live nel pomeriggio al Ridotto del Teatro Regio di Parma –Guido Maria Grillo giovedì 4 novembre riproporrà Il Vuoto (2007), Nicolò Carnesi venerdì 5 novembre Caffè de la Paix (1993) mentre Alessio Bondì sabato 6 novembre con La Sicilia di Battiato darà voce e anima ad alcune canzoni in siciliano del Maestro. A seguire lo storico tastierista del Maestro Filippo Destrieri lo omaggerà nello spettacolo Il Padrone della Voce. All’Auditorium del Carmine, a breve distanza dal Teatro Regio, giovedì 4 novembre alle ore 19.00 i Radiodervish saranno protagonisti de In Prima Luce - Tributo a Franco Battiato mentre venerdì 5 novembre Alessandro Nidi con il suo Ensemble proporranno Genesi di Genesi.

Un festival dunque come attento alle molteplici sfaccettature dell’espressione musicale. Qualità, purezza, ricerca, coraggio, indipendenza: una sequenza scritta da sempre nel DNA del Barezzi Festival, la stessa che animava Franco Battiato. Una visione di Musica universale e contaminata che si conferma anche in questa edizione 2021: gli artisti scelti rappresentano infatti avamposti di ricerca, dialogo tra generi e culture, precursori di nuovi percorsi o innovatori di quelli esistenti, coraggiosi, indipendenti e originali. Esattamente come fu Franco Battiato, esattamente come si prefigge di essere, ancora una volta, Barezzi Festival.

IL PROGRAMMA

Giovedì 4 Novembre

ore 17.00 Ridotto del Teatro Regio di Parma Barezzi Off – GUIDO MARIA GRILLO

10 euro + d.p.

ore 19.00 Auditorium del Carmine RADIODERVISH

20 euro + d.p.

ore 21.00 Teatro Regio di Parma CARMEN CONSOLI

Platea 60 euro + d.p.

Palco Centrale 50 euro + d.p.

Palco intermedio 45 euro + d.p.

Palco laterale 40 euro + d.p.

Galleria 30 euro + d.p.

Venerdì 5 Novembre

ore 13.00 Gran Caffè del Teatro Barezzi Snug – WILLIAM MANERA

ingresso gratuito

ore 17.00 Ridotto del Teatro Regio di Parma Barezzi Off – NICOLÒ CARNESI

10 euro + d.p.

ore 19.00 Auditorium Del Carmine ALESSANDRO NIDI

15 euro + d.p.

ore 21.00 Teatro Regio di Parma IOSONOUNCANE

Platea 30 euro + d.p.

Palchi 25 euro + d.p.

Galleria 15 euro + d.p.

Sabato 6 Novembre

ore 13.00 Caffè del Teatro Regio di Parma Barezzi Snug – PINO MARINO

ingresso gratuito

ore 16.00 Ridotto del Teatro Regio di Parma Barezzi Off – ALESSIO BONDÌ

10 euro +d.p.

ore 18.30 Ridotto del Teatro Regio di Parma FILIPPO DESTRIERI

15 euro + d.p.

ore 21.00 Teatro Regio di Parma FONTAINES D.C.

Platea 40 euro + d.p.

Palco Centrale 36 euro + d.p.

Palco laterale 34 euro + d.p..

Galleria 30 euro + d.p.

Infoline:

www.barezzifestival.it

www.teatroregioparma.it

www.vivaticket.com www.ticketone.it

