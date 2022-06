Barezzi Festival: Cristiano Godano e Renzo Rubino omaggiano Lucio Dalla nel castello di Montechiarugolo

Tornano a Montechiarugolo le anteprime estive del Barezzi Festival, un appuntamento che negli anni si è consolidato nel panorama dei live all’aperto, grazie alla location d’eccezione e all’atmosfera tipica del Barezzi. Sul palco che tre anni fa ospitò La Rappresentante di Lista e che l’anno scorso vide brillare la luminosa stella del desert blues, Bombino, si affacceranno il prossimo 5 e 6 luglio artisti in grado di celebrare al meglio questo appuntamento con la musica dal vivo, sempre all’insegna della qualità e della varietà della proposta che caratterizzano il Barezzi Festival che quest’anno ha deciso di omaggiare Lucio Dalla, a dieci anni dalla scomparsa.

Il primo appuntamento è per martedì 5 luglio con Renzo Rubino, cantautore e ideatore dell’originale kermesse “Porto Rubino” che porta concerti con artisti di fama nazionale nel mare pugliese, a bordo di barche, gozzi, caicchi e piattaforme galleggianti. Proprio da questo legame con il mare, nasce l’idea dell’omaggio al grande Lucio Dalla, con l’esecuzione integrale dell’iconico album “Com’è profondo il mare”. Dal profondo blu delle Isole Tremiti, residenza di Dalla per una vita, al mare dell’animo. Il forte legame tra l’artista bolognese, la Puglia e il mare, raccontato attraverso la voce di Renzo Rubino: con lui al pianoforte, Andrea Libero Cito al violino e Andrea Beninati alle percussioni, si navigherà verso alcune delle canzoni più significative di Lucio. Già nel 2015, Rubino fu il primo a sedersi al pianoforte della casa bolognese di Dalla nel giorno della riapertura ufficiale, in diretta tv su Rai 3. In avvio di serata, sarà sul palco Glomarì duo, della poliedrica artista fidentina Gloriamaria Gorreri che di Lucio Dalla eseguirà “Attenti al lupo” e “Barcarola”.

Mercoledì 6 luglio andrà in scena Cristiano Godano cantante dei Marlene Kuntz, autore di tutti i testi del gruppo ma anche molto altro. Negli anni Godano ha collezionato infatti una serie di attività complementari, esordendo come scrittore, curando la direzione artistica di festival e persino insegnando all’Università Cattolica di Milano. Nel 2020 arriva finalmente al primo album solista, “Mi ero perso il cuore”, piazzato al secondo posto del Premio Tenco l’anno successivo,

nella categoria “Miglior opera prima”. Anche Cristiano Godano, come gli altri protagonisti di queste anteprime estive di Barezzi Festival, proporrà un omaggio a Lucio Dalla, con l’esecuzione di una delle più belle canzoni d’amore mai scritte, “Cara”. In apertura di serata, la brezza mediterranea della cantautrice pugliese Rossana De Pace, la cui irruenza vocale culla testi che a volte son carezze consolatorie ed altre schiaffi che vogliono risvegliare. Anche lei ricorderà Lucio

Dalla, eseguendo “Il parco della luna” e “Le rondini”.

I concerti si terranno nel cortile dello straordinario castello di Montechiarugolo, grazie alla collaborazione della famiglia Marchi, situato all’interno dell’omonimo borgo dal sapore fiabesco, non a caso certificato tra “I Borghi più Belli d’Italia”. Gli eventi sono organizzati da associazione Luce e Teatro Regio di Parma, con il Comune di Montechiarugolo.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito ed inizieranno alle ore 21:00. La prenotazione è obbligatoria su piattaforma Eventbrite e sarà effettuabile dal 22 giugno.