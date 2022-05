"Con i mobili per strada": Cgil Parma e Teatro del Cerchio mettono in scena le Barricate di Parma

Rivivono le Barricate nell'Oltretorrente che le ospitò nel 1922.

Slitta a domenica 5 giugno la messa in scena (precedentemente annunciata per il 22 maggio, ma spostata causa problemi di viabilità) dello spettacolo "Con i mobili per strada. Le Barricate di Parma", secondo appuntamento del calendario dedicato da CGIL Parma al centenario delle Barricate del 1922.

Si tratta di una produzione originale, commissionata dalla stessa Camera del Lavoro di Parma e realizzata dal Teatro del Cerchio per l'ideazione e la regia di Mario Mascitelli. Lo spettacolo avrà luogo in due repliche (alle 15.30 e alle 17.30) en plein air in piazzale Rondani, avendo come scenografia lo stesso monumento alle Barricate, in quell'Oltretorrente che appunto fu teatro dei fatti dell'agosto 1922.

Valore aggiunto dell'evento ad ingresso libero e gratuito, e con il patrocinio del Comune di Parma, è la partecipazione, insieme agli attori della compagnia, di numerosi studenti delle scuole superiori di Parma che - in una sorta di passaggio di testimone generazionale - contribuiranno attivamente ad una rievocazione attualizzata, e fortemente umanizzata, di quella gloriosa resistenza della gente di Parma che cento anni fa respinse l'assedio dalle squadre fasciste di Italo Balbo, costringendole poi alla ritirata.