Bassa parmense, tutto pronto per la 9^ edizione del “saranno campioni e amici della bassa"

Conto alla rovescia per l’edizione 2022 del torneo “Saranno campioni” e “Amici della Bassa”, giunto alla 9^ edizione, organizzato dalla Bassa Parmense del vice presidente e direttore sportivo Tito Cofano, società legata alla Cremonese attraverso il progetto GioventùGrigiorossa, che prenderà il via lunedì 12 per poi concludersi domenica 25 settembre al Comunale Cavicchioni di via XI Febbraio 20 a Trecasali. La competizione giovanile, che coinvolge i ragazzi dai 2011 ai 2015, vedrà in campo la bellezza di 53 formazioni che, si daranno battaglia per conquistare i cinque titoli messi in palio per fasce di età. Lunedì 12 avranno luogo le prime otto gare, a partire dalle 19, idem gli altri giorni, fino, mentre sabato si partirà alle 14,30. Domenica, con partite dal mattino alle 9 fino alla sera alle 19,10, si concluderà il girone eliminatorio di tutti i raggruppamenti, poi la settimana uscessiva, tra sabato 24 e domenica 25, avranno luogo semifinali e finali per l’assegnazione dei cinque titoli. Nel torneo Esordienti “Primo anno 2011” scenderanno in campo 12 squadre divise in tre gironi: Audace “A”, Inzani, Mercury e Montebello (Girone A); Audace “B”, Juventus Club, Futura Fornovo Medesano e Arsenal “B” (Girone B); Arsenal “A”, Barcaccia, Virtus, Carignano (Girone C). Nel torneo Pulcini “Secondo anno 2012” ci saranno invece 14 formazioni: Mercury “A”, Carignano, Juventus Club “B”, Audace “A” (Girone A); Juventus Club “A”, Montebello (B), Mercury “B”, Bassa Parmense, Paradigna (Girone B), Montebello “A”, Virtus, Futura Fornovo Medesano, Audace “B”, Inzani (Girone C). Nel torneo Pulcini “Primo anno 2013” giocheranno 9 formazioni: Audace “A”, Bassa Parmense “B”, Montebello, Juventus Club (Girone A); Torrazzo, Audace “B”, Bassa Parmense “A”, Inzani, Futura Fornovo Medesano (Girone B). Nel torneo “Primi calci 2014” scenderanno in campo altre 11 squadre così suddivise: Bassa Parmense “A”, Audace “B”, Montebello “B”, Juventus Club “B” (Girone A); Bassa Parmense “B”, Inzani “A”, Carignano, Audace “A” (Girone B); Juventus Club “A”, Montebello “A”, Inzani “B” (Girone C). Chiudiamo coi più piccoli, quindi col torneo “Primi calci 2015”, al quale prenderanno parte 7 formazioni: Audace “A”, Bassa Parmense “B”, Juventus Club, Inzani (Girone A); Bassa Parmense “A”, Audace “B”, Montebello (Girone B).