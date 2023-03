In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, ARCI Parma in collaborazione con Circolo Arci Colombofili e Circolo Arci Post, con il patrocinio del Comune di Parma, organizza la proiezione del film "Be My Voice" diretto dalla regista iraniana Nahid Persson presso la sala del Circolo Arci Post Colombofili alle ore 20:30 (strada dei Mercati 15/d - Parma). Una giornalista in esilio. Una terra senza libertà. Una voce che diventa milioni di voci. La giornalista e attivista Masih Alinejad è la voce di milioni di donne iraniane che si ribellano contro l’hijab. Guidando dall’esilio uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nell’Iran di oggi, Masih usa la sua libertà per impedire che il silenzio soffochi la protesta nel suo paese. Ma il coraggio, ovviamente, ha un prezzo: Masih e i suoi familiari devono fare i conti con le minacce di un regime oppressivo e violento. Arci Parma propone un film che possa suscitare una riflessione profonda sulla condizione femminile nel regime teocratico iraniano: “Be My Voice” diretto da Nahid Persson (Svezia, Iran, UK, USA, Norvegia, 2021, 84'). Il film ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International Italia. Ingresso libero e gratuito riservato ai soci arci.