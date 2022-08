“big bang: solo l’imperfezione genera vita”

Ogni atto di creazione è, prima di tutto, un atto di distruzione” - P. Picasso

Una serata in giardino per osservare il cielo insieme al ricercatore astrofisico Claudio Melioli,

accompagnati dagli esclusivi finger food dello Chef Andrea Incerti Vezzani

e dalle birre artigianali a firma d’artista EMPATi.



Menu:

Baguette con pancetta stagionata e rucola

“Il panzerotto”

Pala romana con semola rivaccinata, pomodori datteri

Croissant al prosciutto crudo 24 mesi e stracciatella

Fiore di zucca croccante al lievito madre

Focaccia di patate con coppa e salsa giardiniera

Mini hamburger “tutto grano” di iberico con senape e miele

Gnocco fritto e mortadella artigianale

Mezze maniche alla Norma

Bombolone alla crema pasticciera



Per info e prenotazioni:

Ristorante Ca' Matilde

Via della Polita, 14

Quattro Castella (RE)

Tel: 0522.889560

Mail: info@camatilde.it

Prenotazioni aperte fino martedì 30 agosto



Gallery





Link: https://www.instagram.com/p/ChZ1t9lKWiM/?utm_source=ig_web_copy_link