Esiste un confine tra blues e canzone? Forse sì, certo è che sia l’uno che l’altra hanno origine là dove ragione e calcolo non possono accedere. Da questa riflessione trae origine la produzione del Teatro del Tempo “Blues e canzoni", che vede impegnati Stefania Rava e Luca Savazzi il 12 e 13 novembre alle 21, in un concerto-recital che unisce rigore a passionalità e leggerezza. Solo sentimenti e sensazioni possono generare la passione ardente che dà vita alla musica ed alle parole delle canzoni e dei blues. Avion Travel e Charles Mingus, così come Joni Mitchell e Domenico Modugno, hanno scritto canzoni di blues e blues per canzoni. Così come il blues è espressione di vita spesso tormentata, anche la canzone spesso nasce dal bisogno di “dire” i più disparati sentimenti. A livello compositivo il blues ha una forma semplice, 12 battute che si susseguono all’infinito, un testo spesso ripetitivo e solo pochi accordi. La canzone è più strutturata, ha un testo articolato, varie sezioni ed è armonicamente più ricca, ma la sostanza rimane la stessa: dire e dirsi.

Prenotazione obbligatoria che sarà possibile effettuare sino al giorno prima dello spettacolo: 340 3802940

