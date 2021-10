bollywood dance a parma con george jacob 10 ottobre 2021

Un nuovo appuntamento per imparare la danza Bollywood dal maestro e coreografo internazionale a Parma, George Jacob! Posti limitati, necessaria prenotazione!



Due stage Open Level per esplorare due diversi stili della danza indiana! Gli stage sono organizzati da Rajkumari Dance di Jyoti Kumari, scuola di danza Certificata CID Unesco.



PROGRAMMA



ore 14 – 16

Bollywood Cabaret: una frizzante e sensuale coreografia con le tipiche movenze accattivanti della danza cinematografica indiana. Chi le possiede può portare scarpe con il tacco da ballo e abiti moderni in stile cabaret/burlesque.



ore 17 – 19

Bollywood Surprise!: una coreografia a sorpresa appositamente create dal maestro per la scuola Rajkumari Dance!



IL MAESTRO

GEORGE JACOB è un maestro, artista e coreografo indiano noto a livello internazionale.



Ha condotto numerosi workshop di Bollywood Dance e Salsa e si è anche esibito in diversi paesi come Francia, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Mauritius, Italia, Hong Kong e India.

Ha lavorato con coreografi di Bollywood come – Terrence Lewis, Remo, Jojo Khan, Raju Sundaram, Saroj Khan

Si è esibito per il musical di danza indiana – “BHARATI” in tournée in tutta Europa.

È stato Coreografo ufficiale di Miss Mauritius 2009 e Miss Mauritius 2010.

È stato il “VINCITORE” del concorso di Reality Dance – “Aaja Jhoom Le”, in onda su ZOOM TV con ospite l’attore di Bollywood – Hrithik Roshan

Ha coreografato una canzone del film “CASANOVA”, una produzione cinematografica del Sud dell’India

Ha coreografato numerosi eventi aziendali e matrimoni.

Ha diretto e coreografato numerosi musical di danza per diverse scuole e università in India.

Ha creato il musical di danza indiana – “India – La Terra dell’Amore“ che è andato in scena in diversi città europee



Per vedere alcuni suoi lavori visita il suo canale di Youtube https://www.youtube.com/user/gdanze/featured



LUOGO DELLO STAGE:

Jazz Dance Studio, Stradello San Girolamo 6, Parma (zona Centro/ Barriera Repubblica).

Si prega di arrivare almeno 20 minuti prima dell’inizio dello stage.



Vi ricordo che per ragioni di protocollo, sia le prove gratuite che la partecipazione va prenotata, poichè raggiunto il numero massimo la classe si considera completa.



Vi ricordo inoltre che secondo normativa il green pass o tampone sono per il momento obbligatori.





Note:

-Il centro Jazz Dance è facilmente raggiungibile dalla stazione di Parma con i bus 8/13/21/23, fermata Viale Mentana San Benedetto.

-Il centro Jazz Dance è dotato di spogliatoi e docce a disposizione degli studenti.



LA PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA



Email: jyotikumaridance@gmail.com | Tel. o WhatsApp: +39 3393165387

