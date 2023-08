Bore: sabato 2 settembre concerto sotto le stelle fra il fascino delle luci delle candele

Fra la Val Ceno e la Val Stirone, terra di misteri, storia e natura: dalla Rocca di Pozzolo si può ammirare un panorama mozzafiato e in notturna le stelle e le luci di città lontane. L’Estate delle Pievi 2023, il percorso alla scoperta degli edifici di valore storico e spirituale del territorio, promosso dalla Provincia di Parma con i Comuni coinvolti e con il contributo di Fondazione Cariparma, fa tappa sabato 2 settembre alle 21 al borgo medievale di Pozzolo frazione nel Comune di Bore (PR) e alla chiesa di San Maurizio Martire, posta sulla cima dell’imponente Rocca ofiolitica.

Davanti al sagrato andrà in scena il concerto dell’Ensemble Petali di Rosa con musiche del compositore Ferruccio Fanti: una serata incantata fra note e suggestioni, dove il concerto (ad ingresso gratuito) sarà accompagnato dalla luce delle candele, in uno scenario emozionante ed evocativo. Sulla Rocca ofiolitica di Pozzolo (toponimo che probabilmente deriva dal latino “pateus”, pozzo piccolo) si erge la chiesa, ed ai piedi di essa il suo piccolo borgo denominato “Villa Conti”, caratterizzato da un susseguirsi di case medievali.

Proprio in epoca alto medievale viene costruita la chiesa di Pozzolo: menzionata per la prima volta nel X secolo, fu poi completamente ricostruita tra il 1855 e il 1859 in stile neoclassico conservando solo alcune porzioni murarie dell'edificio originario. Rivestita esternamente in pietra, è invece intonacata all'interno dove si presenta a navata unica, ed ospita nelle cappelle laterali le statue della Madonna e del Sacro Cuore. L'altare maggiore in marmo, posto al centro, presenta un paliotto scolpito dall'artista Paolo Perotti con un bassorilievo raffigurante la Cena di Emmaus mentre la volta a botte del presbiterio è decorata nel mezzo con un affresco raffigurante la Colomba dello Spirito Santo