Borgofood, il programma di venerdì 7 ottobre: c'è Mara Maionchi

Venerdì 7 ottobre a Fidenza #BorgoFood, la festa per il patrono Donnino che è divenuta un cult, entra nel vivo. E quest’anno sarà una festa gigantesca. Di seguito ecco i principali appuntamenti della giornata. Da non perdere l'inaugurazione ufficiale in programma alle 17 in piazza Garibaldi, seguita dal concerto della Banda “Città di Fidenza” e il talk con il primo grande ospite dell'edizione 2022: Mara Maionchiintervistata da Mauro Coruzzi in arte Platinette! E poi, come sempre, si potranno scoprire più di mille prodotti del grande food emiliano in degustazione nel cuore di piazza Garibaldi e in tutte le vie del centro, animazioni, concerti, party e streetfood indimenticabili che vi attendono dietro ad ogni angolo della città.

PRINCIPALI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA VENERDi' 7 OTTOBRE

IL MERCATINO DI QUALITA’

In via Gramsci (da via Malpeli a piazza Matteotti)

dalle ore 9.00 alle ore 20.00

AL PARADISE CON SHOW COOKING

Andrea e Deborah hanno fatto le cose in grande portando la gelateria/pasticceria Al Paradise in fiera: dalle 9.00 alle ore 11.00 radio a colazione con le dirette di Radio Vetrina e Dj Riccardo Ronchietto e tanti ospiti

I LABORATORI CREATIVI “WHY NOT?”

Auditorium Orsoline, dalle ore 10.00 alle ore 11. Laboratori creativi di piccolo artigianato e di decorazione promossi dal Centro Socio Occupazionale “Why Not?”

CREATIVISSIMA

Ex Licei (piazza Verdi), dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Mostra KreativeHouse

IL MEGLIO DEL FOOD IN PIAZZA

Piazza Garibaldi, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Apertura degli stand gastronomici con degustazioni e mostra mercato dei produttori di qualità.

LA VIA DEL BUON BERE

Piazza Garibaldi (lato obelisco) e Via Cavour, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Apertura degli stand gastronomici con degustazioni e mostra mercato dei produttori di qualità.

LA CARITÀ DI RAIMONDO DETTO PALMERIO

Piazza Duomo, ore 11.00

Passamano di Mille Pani dalla Cattedrale a Santa Maria Annunziata con le scuole primarie e secondarie di I° grado

BORGO STATION FOOD

Piazza Repubblica, dalle ore 11 alle ore 24.00

Ore 20.00: stasera big show con gli Undercut - Fidenza Rock Legend

INAUGURAZIONE FIERA

Piazza Garibaldi, ore 17.00 Saluto del Sindaco Massari e di tutta l'Amministrazione comunale

Live performance della Banda Città di Fidenza

MOSTRA FOTOGRAFICA TEMPORARY

by Annalisa Inzaina

INAUGURAZIONE venerdì alle 17:00

LA PIAZZA DEI CARNIVORI

Piazza Svelata (tra piazza Verdi e il Teatro Magnani), dalle ore 18.00 alle 24.00. Un grande classico. Il meglio della carne alla brace.

BORGOINCANTO CHAMPAGNE & GIN

Cortile del Municipio, ore 18.00

Gustincanto porta nel cuore di Fidenza – nel broletto del Municipio – una proposta raffinatissima con uno spazio per degustare i gin più incredibili e scoprirli alla prova con il gin tonic.

BIG TALK: MARA MAIONCHI

Palco di Piazza Garibaldi, ore 18.30

Intervistata da Mauro Coruzzi, in arte Platinette!

In caso di maltempo: Teatro Magnani

BOOGIE NIGHTS - BORGO FESTIVAL

Cortile delle Orsoline (via Costa, 2) + area esterna via Berenini

INGRESSO GRATUITO

IL FOOD E IL GUSTO DI FIDENZA IN VIA BERENINI

Point diversificati in via Berenini, mai così ricca

LA CUCINA DELLA CLUB HOUSE (dalle ore 18.00)

Birra alla spina internazionale, italiana e locale

Street food e cibo da passeggio, ideale durante lo shopping

PIZZA EXPERIENCE IN PIAZZA

Piazza Garibaldi, dalle ore 19.00

A grande richiesta, torna la pizza sotto ai portici di Palazzo Porcellini. La pizza ma non solo: troverete anche i migliori piatti della cucina di terra.

CIGA DAY A SAN DUNÈN

Ex Licei (piano terra, piazza Verdi), dalle ore 19.00

Cena di beneficenza con menù top

ANOLINO PARTY VOL. XII

Tendone di San Donnino (Piazza Grandi), ore 20.30

Signore e signori, con l’Anolino Party che la festa per San Donnino abbia inizio alla grande!

VIENI A BALLARE IN PUGLIA!!!

Piazza Garibaldi, ore 21.00

Con la pizzica dei “I Passo Ballabile”, special guest Nicol Campari