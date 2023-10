Born from a boombox - pomeriggio di hip hop con spazio 84

LEZIONE APERTA DI HIP HOP A PARMA CON IL TEAM DI CENTRO STUDI DANZA SPAZIO 84



Per promuovere in maniera diffusa la #CALL4TEAMS e farvi vedere nel concreto cosa è possibile fare quando si ha un’idea abbiamo organizzato 3 eventi in diversi luoghi di Parma, ognuno dedicato ai 3 ambiti della Call.



Se siete ragazz* dai 14 ai 21 anni interessat* al tema dell’interculturalità o avete un’idea per promuovere il dialogo tra culture attraverso la danza e in generale l’espressione corporea e volete saperne di più sulla Call:



? Vi aspettiamo giovedì 19 ottobre alle 15.00 in Piazza Ghiaia a Parma per una lezione aperta a cura del corpo di ballo di Spazio 84. Insieme a loro imparerete i passi base per creare insieme una coerografia in perfetto stile hip-hop.



Per partecipare non occorre avere esperienza di danza o ballo, ma solo tanta voglia di divertirsi e conoscere nuove persone. La partecipazione è gratuita.



? Se hai dubbi o domande scrivici su WhatsApp al n. +39 389 558 3856



L’evento rientra nelle attività del progetto Work in Project di On/Off-APS e Gruppo Scuola, con il contributo di YOUZ Officina della Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Comune di Parma.