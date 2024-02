Breaking the classics al Casinetto Petitot

Mind for Music è lieta di invitarvi a Breaking the Classics, con musiche di Mozart, Martinu e Dvo?ák. Sabato 24 ospitiamo con gioia cinque musicisti dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano che porteranno tra le mura del Casinetto Petitot qualcosa di raro.



Daniel Bossi, violino

Nicolò Perego, violino

Yanina Prakudovich, viola

Estella Candito, violoncello

Nicola Santamaria, clarinetto



Il concerto sarà anche l'occasione per raccogliere donazioni a sostegno del progetto “Accademia Chamber Music Festival”, una rassegna di musica classica che si terrà qui da noi, sfidando ogni vostra convinzione!



Inizio ore 17 - a seguire aperitivo



Contributo soci: 5€