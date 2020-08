brillano le stelle sui castelli del ducato dal 7 al 10 agosto 2020

Visite a lume di candela, meditazioni sotto le stelle, cene romantiche, storie, misteri, leggende, calici di vino: dal 7 al 10 agosto si accendono le notti magiche nei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Pontremoli con itinerari speciali verso Reggio Emilia e verso Cremona. Si inizia il 7 a Villa Medici del Vascello (CR), famosa per essere stata la dimora della celebre Dama con l'Ermellino, che propone un evento in notturna dedicato alla meditazione, allo yoga e all'osservazione del cielo. Per la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, e per le notti del 7 e 8 agosto, sono in carnet magiche serate con pic-nic panoramico al tramonto nel giardino del Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) e visite a lume di candela con apertura del giardino fino alle 24.30 per osservare la magia delle stelle cadenti. Il 7 agosto, serata di apertura, l’evento sarà accompagnato da momenti musicali a cura degli allievi della Masterclass del Salso Summer Class & Festival del Maestro Christoph Hartmann, oboista dei Berliner Philarmoniker. Si potrà così godere sulla terrazza circondata dal loggiato seicentesco di brani musicali scelti guardando le stelle, per una serata ancor più magica. Nella piazzetta del Mastio e Borgo di Vigoleno (PC), sono in programma letture da “Il Mio Nome è Nessuno” di Valerio Massimo Manfredi e da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, dalle ore 21.15. La rassegna “La letteratura nei luoghi della storia” torna nel borgo di Vigoleno per il 6° anno consecutivo, e non si arrende al covid-19. Sabato 8 agosto, ore 21, la presenza discreta di Soleste e Moroello e di un sottofondo musicale speciale, sarà la costante, nelle visite guidate notturne al Castello di Bardi (PR) e la Valceno sono lo scenario di una serata fra storia, leggende, simboli, misteri. Ma anche sale, cortili, torri e camminamenti in cui si è svolta la storia di due amanti innamorati. Venerdì 7, sabato 8, domenica 9 agosto, brillano le nuove Luci della Rivalta nel borgo del Castello di Rivalta (PC) una rassegna di eventi estivi con ospiti nel borgo il birrificio artigianale “Vallescura” e il food truck “Umami” con la sua cucina tipica del Ducato. Nella Foresteria del Castello ci saranno dalle 18 i Cucineri con le loro nuove proposte. Ogni sera proposte musicali diverse e possibilità di cenare o fare gli aperitivi al bistro Caffè di Rivalta, e visite guidate by night. Sempre sabato 8 agosto c'è una speciale visita guidata in notturna alla scoperta della sua Storia e delle sue Leggende al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari (PR), ore 21:15, 21:45, 22:45, 23:15. Il 9 agosto speciale visita guidata notturna suggestiva ed unica che terminerà nel Caveau dei Culatelli dell'Antica Corte Pallavicina (PR). San Lorenzo è la notte delle stelle e nelle cantine dell’Antica Corte Pallavicina di “stelle” ce ne sono tantissime!

Il 9, il Castello di Contignaco (PR) propone un viaggio nel tempo tra castelli, pievi e antichi popoli in un incontro con Gianni Dall’Asta, Roberto Mancuso e Maurizio Miati, alle ore 17, con speciale visita guidata serale del maniero. Sabato , domenica 9 e lunedì 10 tornano i Notturni Stellati al Castello di Gropparello (PC), una cena romantica con visita guidata notturna. Riprendiamo confidenza non la notte, i suoi segreti, la sua magia, il suo silenzio, il suo profumo nel giardino della Masseria del maniero. Dalle ore 20:00, cene romantiche a lume di candela nel giardino della Masseria del Castello (su prenotazione obbligatoria). Alle ore 22:00, visita guidata notturna nelle suggestive sale del Castello di Gropparello (su prenotazione obbligatoria). Luci di stelle su un mare antico prende il via a Castell'Arquato, evento nazionale promosso da Città del Vino: trekking del vino e visita guidata notturna, lunedì 10 agosto, ore 17.30 (trekking del vino), ore 21.00 (visita guidata notturna e degustazione). Castell’Arquato (PC), aderendo al circuito turistico delle “Città del Vino”, partecipa all’evento “Calici di Stelle”, promosso dall’associazione a livello nazionale grazie al Movimento Turismo del Vino. Nelle sere d'agosto possibilità di cenare nell'Antico Borgo di Tabiano Castello (PR) nel territorio di Salsomaggiore, famoso per le serate “Solestella” con aperitivo in terrazza e cena a seguire,

Proprio per la Notte di San Lorenzo, il 10, il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) propone una magica serata con pic-nic panoramico al tramonto nel giardino del Castello e visite a lume di candela con apertura del giardino fino alle 24.30 per osservare la magia delle stelle cadenti. Visite alle 20h30, 21h30 e 22h40. Per chi desidera arrivare prima dell’orario di visita di seguito gli orari per il pic-nic: ingresso a partire dalle ore 19.15, pic-nic consentito fino alle ore 22.00. Il giardino rimarrà comunque aperto fino alle 24h30 per guardare le stelle. Si consiglia di portare un telo da stendere sull’erba. Spegni le luci, accendi le stelle

lunedì 10 agosto, alla Reggia di Colorno (PR) e Giardino Storico ore 20.30 con visita guidata al Piano Nobile della Reggia e Osservatorio del Duca Ferdinando di Borbone a seguire Laboratorio Astronomico. Apertura anche del Castello di Bianello (RE) accessibile solo con visita guidata. I giovedì dalle 20 alle 24 e la domenica dalle 15 alle 23.



Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it - www.castellidelducato.it

