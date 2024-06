C'era una volta '70 - '80: festa al parco Nevicati di Collecchio

Il prossimo evento al Parco Nevicati di Collecchio promette un'esibizione entusiasmante del DJ Max Testa e i suoi 37 anni di carriera.

I partecipanti possono aspettarsi uno spettacolo dinamico di musica degli anni '70 e '80, creando un'atmosfera nostalgica e vibrante nel parco.

La selezione e il mixaggio di 70 e 80 da parte di Max Testa promettono di deliziare il pubblico con un'esperienza musicale diversificata ed energica.

Inoltre, DJ Gerry B. completerà l'evento suonando i migliori brani funk dell'epoca, garantendo una serata vivace e coinvolgente per tutti gli appassionati di musica.



Il Parco Nevicati di Collecchio offre una suggestiva cornice all'evento musicale, offrendo un connubio tra bellezza naturale e atmosfera culturale.

Situato a Collecchio, l'ambiente sereno del parco crea uno sfondo perfetto per gli amanti della musica che vogliono immergersi nelle melodie degli ultimi decenni.



La collocazione del Parco Nevicati e il suo significato storico a Collecchio aggiungono un ulteriore livello di fascino all'evento.

Essendo un luogo che ha ospitato vari spettacoli culturali e musicali, il parco occupa un posto speciale nel cuore della gente del posto e dei visitatori.

Unendo musica, natura e storia, l'evento al Parco Nevicati offre un'esperienza unica e indimenticabile per i partecipanti, promettendo una serata piena di ritmo, nostalgia e spirito comunitario.





L'evento è servito a ricordare il fascino senza tempo della musica del passato e la capacità delle esibizioni dal vivo di riunire le persone in festa.