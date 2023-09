'C'era una volta 70'-80': venerdi 8 settembre a Collecchio

Discoteca Il Piacere” (ex Taro taro), Jumbo, Be bop, Black Queen, Astrolabio, My Top” (ex Bogey), Baia degli angeli, Melamara, Guaran, Mondo Blu, Metamorfosi (ex John Courage), 501 Disco Roller, Marabù, Nabila, Cosmic, Typhoon…e tanti altri…



Se conoscete questi nomi, avete capito di cosa si tratta.



PROLOCO di Collecchio e Bar Gelateria Artigianale FIORE - Parco Nevicati

Presentano: C'ERA UNA VOLTA 70'-80' .



Una serata di puro divertimento!

Cari amanti della musica e del buon vivere, siete pronti per un viaggio nel tempo? Venite a unirvi a noi Venerdì 8 settembre, nel suggestivo Parco Nevicati a Collecchio, per una serata indimenticabile che vi farà rivivere i mitici anni '70 e '80.



Musica dal vivo:

Preparatevi ad alzare il volume e scatenarvi sulla pista da ballo con le migliori hit del passato reinterpretate.

Il talentuoso DJ Max Testa vi farà ballare sulle note della disco dance, mentre DJ Gerry B. vi farà vibrare con il miglior funk del periodo.



Gusto Parma Food Track:

La musica non è l'unica star di questa serata!

Gustate le prelibatezze culinarie offerte da Gusto Parma Food Track, dove potrete gustare una varietà di piatti deliziosi che soddisferanno anche i palati più esigenti.



Esposizione auto d'epoca:

Amanti delle automobili d'epoca, non perdete l'opportunità di ammirare una selezione di gioielli su quattro ruote provenienti direttamente dal passato.

L'esposizione auto d'epoca sarà il regalo perfetto per gli appassionati di motori.



Dress Code: 70-80:

Per immergervi appieno nell'atmosfera retrò della serata, indossate i vostri abiti ispirati agli anni '70 e '80.

Fate risplendere il vostro stile personale e unitevi ad una folla di eleganza nostalgica.



Non mancate a questa serata unica, dove il passato e il presente si incontrano per creare un'esperienza indimenticabile.



L'inizio delle festività è previsto per le 18:00 presso il Parco Nevicati a Collecchio.



Vi aspettiamo!





PER INFO E PRENOTAZIONI: 379 263 7618