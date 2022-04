Caccia al tesoro al Castello di Castello di Contignaco

Voglia di primavera, di gite fuori porta, di weekend in viaggio alla scoperta di posti dove stare bene, divertirsi, mangiare di gusto! Per Pasqua e Pasquetta 2022, da venerdì 15 a lunedì 18 aprile, sono più di 35 le proposte messe in campo dal circuito Castelli del Ducato tra Emilia, Lunigiana e Lombardia! Cosa puoi fare? Scegliere una delle iniziative ed esperienze qui raccontate e dalla tua scelta iniziare a costruire il tuo giro tra rocche e fortezze - dove sono in corso le visite guidate - e cercare il luogo ideale se vuoi fermarti più giorni nella nostra bella terra! www.castellidelducato.it

Al Castello di Castello di Contignaco (PR), Caccia al tesoro per i bambini – Favole Antiche, alla ricerca delle morali più belle dell’antica tradizione favolistica, sabato 16, domenica 17 (Pasqua) e lunedì 18 aprile [cacce al tesoro pasquali], ore 11, pomeriggio ore 15 e 16.30. I bambini, accompagnati dai loro genitori e con tanto di mappe e “taccuino del viaggiatore” al seguito, saranno impegnati a rincorrere una lunga catena di indizi che li condurrà a disvelare numerosi racconti, graziosi ed edificanti, quali Il Pastore, Il Topo di città e il Topo di campagna, Il Cane e l’Asino, Le Ranocchie e il loro Re, L’Asino e il Lupo, La Volpe e l’uva, Il Cane e la Volpe, La Formica e la Cicala. I bambini, aiutati dai più grandi, dovranno riuscire a individuare la morale di ogni favola che sarà loro proposta: solo così potranno concludere la caccia e giungere al dolcissimo tesoro finale! Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa. La caccia al tesoro prevede una forte interazione tra i bambini e gli adulti, in modo da far divertire tutti quanti. Prenotazione obbligatoria. Per garantire la massima sicurezza, l’intera caccia al tesoro si svolgerà all’aperto. info@castellidelducato.it