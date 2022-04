Caccia al tesoro fantasy medievale al Castello di Varano

Adatto ad adulti e bambini. Mettete alla prova le vostre abilità, cimentandovi nel Tiro con l'Arco Medievale, nel Torneo dei Cavalieri, negli Enigmi della Sibilla ed in numerose altre sfide; sfoderate tutto il vostro intuito, in questa avvincente caccia al tesoro, alla ricerca di un'antica reliquia! Nobili cavalieri, affascinanti dame, misteriosi stregoni e prodi guerrieri vi attendono al Castello di Varano; indizio dopo indizio, il tesoro è sempre più vicino, ma chi lo raggiungerà per primo? Una caccia al tesoro, con animazione a tema fantasy medievale, in cui i partecipanti avranno la possibilità di esplorare il castello mentre prendono parte al gioco; ad ogni postazione corrisponderà infatti una prova da superare per aggiudicarsi un indizio e una volta raccolti tutti gli indizi sarà possibile identificare l'ubicazione del tesoro. La caccia al tesoro terminerà con una cerimonia di chiusura, in cui verrà dichiarata la squadra vincitrice e tutti i bambini verranno insigniti del titolo di Cavalieri.



Turni: 2 da massimo 60 persone l’uno, adulti e bambini.



Durata: 2 ore per turno



Fasce orarie: primo turno 14.00-16.00, secondo turno 16.00-18.00