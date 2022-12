 Caccia al Tesoro in Castello e favole sotto l'Albero per l'Epifania

Al Castello di Contignaco, Caccia al Tesoro in Castello – Favole sotto l'Albero per l'Epifania, alla ricerca delle morali più belle dell’antica tradizione favolistica, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, mattina ore 11, pomeriggio ore 15. Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa. La caccia al tesoro prevede una forte interazione tra i bambini e gli adulti, in modo da far divertire tutti quanti. I bambini, accompagnati dai loro genitori e con tanto di mappe e “taccuino del viaggiatore” al seguito, saranno impegnati a rincorrere una lunga catena di indizi che li condurrà a disvelare numerosi racconti. Al termine del gioco, chi lo desidera potrà effettuare una visita guidata completa degli esterni e degli interni del Castello. La visita si potrà anche concludere con una degustazione guidata dei vini prodotti nelle cantine della fortezza, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell’Azienda di famiglia. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Ultimi giorni di Mercatini di Natale a Grazzano Visconti (PC), sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, nel borgo neogotico che accoglierà i suoi visitatori ancora con una suggestiva atmosfera natalizia, musica, luminarie, intrattenimento. Ci saranno bancarelle di mastri artigiani distribuite nelle vie del borgo dove si potrà curiosare allietati da musica. Le botteghe del borgo saranno sempre aperte. Per tutti nella Cortevecchia non mancherà un’area dedicata a prodotti gastronomici e allo street food, e un’area coperta e riscaldata per poter consumare i cibi acquistati. I ristoranti e bar del borgo vi aspettano inoltre con i loro menù invernali. Da vedere: nel borgo saranno aperti il Museo delle Cere con ingresso a pagamento e il Castello che si potrà visitare, come ogni weekend, con visite guidate a pagamento. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it