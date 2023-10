caccia al tesoro in inglese nel centro di parma

Ti aspettiamo per una caccia al tesoro in inglese alla scoperta delle curiosità più interessanti riguardanti Parma! Dal Pidocchio al maialino sul Duomo passando per la macelleria equina più antica della città...

Un modo per giocare in lingua e mettere alla prova le tue capacità divertendoti!



A seguire alle 17.00 un tè all'inglese per fare pratica nella conversazione.



Vieni con la tua squadra o unisciti ad un team sul momento!



ADATTO A TUTTI I LIVELLI



Per info e iscrizioni: info@parmapoint.it