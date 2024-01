San Valentino 2024 al Castello di Contignaco. | Calici in Castello – Aperitivi e Degustazioni, Tra Storia e Sapori davanti al Camino a Mezzodì e sul far della Sera sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio 2024, dalle ore 12.15 e dalle ore 18; sabato 17 febbraio e domenica 18 febbraio, dalle ore 12.15 e dalle ore 18. Prima e dopo i Calici: visite guidate del Castello con giochi a enigmi, cacce al tesoro per i bambini. Il Castello di Contignaco torna a proporre momenti speciali di degustazione dei vini delle sue cantine. I calici di Contignaco potranno essere assaporati nelle ampie sale interne del Castello, circondati dal fascino delle sue pietre millenarie e davanti al caldo dei suoi antichi camini. Gli ospiti potranno degustare un’ampia scelta dei vini prodotti dalle cantine di Contignaco3. I pranzi e le cene. Sarà possibile pranzare o cenare presso il Castello, accompagnando la degustazione con vari assaggi di salumi locali e con il Parmigiano Reggiano prodotto dall’Azienda Agricola Contignaco, ottenuto con vacche di razza Bruna Alpina, il cui latte, ricco di proteine. Per chi svolgerà aperitivi e degustazioni attorno all’ora del pranzo: ore 11.15 e ore 15.30, visita guidata del Castello. Per le famiglie con bambini: ore 10.45 e ore 15, “Caccia al Tesoro in Castello: Favole Antiche e Mostri Danteschi“. Per chi svolgerà aperitivi e degustazioni sul far della sera: ore 17.30, “La Magia e gli Enigmi della Notte”, speciale visita guidata serale del Castello tra la luce delle candele e un misterioso gioco a enigmi. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it