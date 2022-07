Camerata Rco: musicisti della Royal Concertgebouw Orchestra

L'ultima serata del Festival vede, dopo alcuni anni d'assenza, il gradito ritorno nel Cortile d'Onore del castello di un gruppo di eccezionali interpreti provenienti da una delle più rinomate orchestre del mondo. Lasciamo che siano i musicisti stessi a presentarsi:

«La Camerata RCO è un ensemble unico. Siamo tutti membri della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e ci piace moltissimo suonare in orchestra. Tuttavia, è nostro desiderio ampliare questa gioia suonando insieme anche in un piccolo ensemble: non solo il repertorio è diverso, ma riteniamo anche che la musica da camera sia più personale e intima. È piacevole conoscere meglio i nostri colleghi dell'orchestra mentre ci esibiamo insieme. Siamo completamente liberi di scegliere il repertorio che suoniamo, dove lo suoniamo e con chi. Con la Camerata RCO ci piace essere a stretto contatto con il pubblico. L'energia che scaturisce da questi concerti è ciò che ci ispira maggiormente».

La Camerata RCO svolge un'intensa attività concertistica nei Paesi Bassi e all'estero. L'ensemble ha alcune residenze in Olanda, dove si è creato un legame speciale con il pubblico, ma è ormai conosciuto in tutto il mondo, grazie ai concerti in città come New York, Minsk, Tokyo, Seoul, Vienna, Roma, Honolulu e Madrid.

La Camerata RCO partecipa regolarmente a trasmissioni radiofoniche e televisive e ha registrato una serie di album con l'etichetta Gutman Records, l'ultimo dei quali è stato pubblicato nel 2021 e contiene la Settima Sinfonia di Bruckner in arrangiamento per ensemble da camera, con la direzione di Olivier Patey.



Il programma della serata prevede l'esecuzione di due assoluti capolavori del repertorio cameristico: il Quintetto per clarinetto e archi in La maggiore K. 581 composto nel 1789 per il clarinettista Anton Stadler, una delle opere più mature ed ammirate di Wolfgang Amadeus Mozart e la versione originale della Serenata n. 1 in re maggiore Op. 11, scritta dal ventiquattrenne Johannes Brahms nel 1857 per un ensemble di nove strumenti e adattata in seguito per orchestra.



Link dell'ensemble: camerata-rco.com



WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)?- Quintetto per clarinetto e archi in La maggiore K 581?JOHANNES BRAHMS (1833-1897)?- Serenata n. 1 in re maggiore Op. 11? (versione originale per nove strumenti)