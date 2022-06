Camion raduno il 3 luglio all'Eurosia

?CAMION RADUNO torna, dopo due anni, per sostenere i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie, coinvolgendoli in un momento di spensieratezza e gioco.



?Domenica 3 luglio dalle 10.30 il Centro Commerciale Eurosia ospiterà lo show dedicato ai bambini e alle loro famiglie che raggiungeranno il luogo dell’evento a bordo dei camion coinvolti nel raduno.



?Quando si ammala un bambino viene stravolta la vita di tutta la famiglia che per affrontare la malattia con maggiore serenità ha bisogno di trovare accoglienza e ascolto.



?L’associazione Noi per Voi da più di trent’anni si occupa di supportare i genitori dei bambini malati di cancro, un lavoro che si svolge dietro le quinte da valorizzare e far conoscere alle persone.

?Il Centro Commerciale Eurosia organizza il Camion Raduno dal 2015 proprio con l’obiettivo di divulgare la preziosa attività svolta da Noi per Voi e di sostenere il lavoro dei volontari.



?Saranno gli artisti di Circolarmente, con i loro giochi, acrobazie e animazioni, a regalare al pubblico e ai bambini un momento in cui lasciare da andare i pensieri come palloncini liberati nel vento, il gesto simbolico e collettivo con cui terminerà l’evento.

I camion dell’associazione sosteranno nell’area parcheggio del centro per tutta la durata dell’evento.





Programma:



? Ore 10.30: show Circolarmente;



? Ore 12.00: chiusura delle attività di animazione e partenza dei camion.