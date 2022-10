Capire il cavallo: seminario sulla comunicazione equina



Sia che tu abbia un cavallo di proprietà, sia che tu sia un appassionato e persino che tu abbia PAURA dei cavalli... questo seminario fa per te! Se vuoi andare oltre a "orecchie schiacciate, cavallo arrabbiato", partecipa a questa giornata di formazione in cui, tramite video e osservazione dal vivo, potrai rispondere a tante domande su mimiche facciali, posture, code, orecchie, nitriti...

Per tornare a casa con degli strumenti PRATICI da mettere subito a frutto.



Tiene il seminario la dott.ssa Rachele Malavasi, divulgatrice scientifica, esperta in comportamento equino e tecnico ASI, adotta l'approccio cognitivo-relazionale al cavallo.



PROGRAMMA:

- Segni e segnali del cavallo: segnali calmanti, di criptazione, di ingaggio...

- Versi e suoni del cavallo

- Comunicazione nel branco e socializzazioni

VIDEO E OSSERVAZIONE DAL VIVO

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione digitale.



Il corso si tiene sabato 3 Dicembre

Un sentiero, un cavallo A.S.D.

Loc. Pradelle, 151 43042 - Borgo Val Di Taro Parma

Presso Centro visite Oasi WWF dei Ghirardi.



? Contatta Elena 331 544 9986 - vivi@unsentierouncavallo.it