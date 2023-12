Capodanno 2024 del TempoRock al Fuori Orario

2024: ALL STAR PARTY. Dopo il grande successo degli anni passati con migliaia di persone, ritorna il Capodanno ALL STAR, la più grande festa "alternative" del Nord Italia. L’evento, organizzato da Temporock, in collaborazione con Fuori Orario ed Obscene, si svolgerà presso Circolo Fuori Orario, via Don Minzoni 96/B, Taneto (RE). La serata prevede : 10 ore di musica con 20 dj, Performers, Model Dancers, light e visual show con effetti pirotecnici & allestimenti a tema

Live dalle 23.00 degli Spingi Gonzales

4 DANCEFLOORS:

Pista centrale: pop-rock, indie, pop-punk & electro, hits 90/2000

Open space: commerciale, anni 90/2000, trash sound & cartoons

- Sala Ingresso: techno & electro

- Tunnel stage: hard-rock, metal, dark, crossover & industrial

NON SERVE LA TESSERA

INGRESSO

Intero 23 euro

In lista o con libretto universitario 20 euro

Chi arriverà prima della mezzanotte avrà una consumazione in omaggio