Capodanno in Piazza Garibaldi, Lavagetto: "Ci sarà un Dj Set"

"Qui si tratta di essere virtuosi, di dare comunque alla città uno spettacolo il più possibile idoneo e decoroso e fin qui ci siamo riusciti. Ma il tema di fondo è se in questo contesto, con la competizione che c’è, si può proseguire così o se conviene cambiare". Tiene banco la questione capodanno a Parma. Il vicesindaco Lorenzo Lavagetto, con delega all'assessorato alla Cultura, è tornato sulla questione relativa al concerto nella notte di San Silvestro, confermando che ci sarà un Dj Set. "Il Governo ha tagliato i fondi al comparto culturale: Cagliari ha a disposizione un milione di euro per le festività. Sono città con le quali non possiamo competere. Ma Parma ha sempre assicurato qualità nelle proposte. Il grosso dei concerti si è tenuto in estate, al Parco Ducale e in Cittadella. La Michielin? Si trattava di indiscrezioni non confermate, l’artista non aveva dato nemmeno la disponibilità. Il Programma di capodanno è ormai terminato. Nelle prossime ore verrà comunicato in via definitiva: si tratterà di un Dj Set".