Capodanno sotto il Tendone per Tutti Matti sotto Zero con Cirque Trottola in Campana

sabato 31 dicembre 2022 – ore 21,00

Chapiteau nel Parco della Cittadella – Parma

in replica 1, 4, 6, 7, 8 gennaio 2023

nell’ambito di TUTTI MATTI SOTTO ZERO 2022/23 - VIII ed. festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle Nell'ultima notte dell'anno, sabato 31 dicembre 2022, l’VIII edizione del festival internazionale Tutti Matti sotto Zero, che porta in teatro e sotto chapiteau il meglio della

scena europea del circo contemporaneo e della magie nouvelle, propone per la prima volta in Italia lo straordinario Cirque Trottola, che sotto il suo chapiteau allestito nel Parco della Cittadella porta in scena alle ore 21,00 lo spettacolo Campana.

Finalmente, dopo due anni di attesa a causa della pandemia, Grand Circus Hotel e Teatro Necessario grazie al sostegno di Comune di Parma, Regione Emilia Romagna e Ministero della Cultura, e al contributo di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati, sono riusciti a portare in città lo spettacolo che ha già conquistato i pubblici di tutta Europa.

Campana replica fino all’8 gennaio: domenica 01/01, venerdì 6/01, domenica 08/01/2023, ore 18.00; mercoledì 4/01 e sabato 07/01/2023, ore 20.30.

Lo spettacolo Campana è dagli 8 anni e per tutti; la compagnia comunica che non sono ammessi sotto il tendone neonati o bambini molto piccoli. I biglietti – costo la sera di Capodanno: intero, 25 €; ridotto fino a 12 anni, 15 € - sono in vendita online e sul posto di spettacolo da un'ora prima dell'inizio; le prevendite sono aperte anche a lostello, tutti i giorni feriali dalle ore 15.00 alle 18.00. Il Festival è realizzato da Grand Circus Hotel con Teatro Necessario Circo, centro di produzione di circo contemporaneo, con il sostegno di Comune di Parma, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura, con il contributo di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati.

In scena un campana che suona come un cuore che batte, al centro di un cerchio magico di spettatori: qui appaiono due personaggi, che sembrano arrivati da un altrove sconosciuto, un sottosuolo da cui sono usciti seguendo la luce, il suono… Titoune &; Bonaventure Gacon,

creatori del mitico Cirque Trottola, accompagnati dai musicisti Thomas Barrière e Bastien Pelen, scendono in pista accompagnati da Jeanne Maigne - Mariun Tarpin-Lyonnet: al centro di un cerchio magico di spettatori, cercano di piegare la realtà con ogni mezzo, tra acrobazie, salti e clownerie, sfidando il pericolo e la forza di gravità... La pista sotto il tendone si trasforma così nel quadrante di un orologio e lo chapiteau diventa un tempio in cui celebrare tutti insieme la forza del tempo. Luci e suoni sono di Baptiste Heintz - Pierre Le Gouallec, i costumi di Anne Jonathan, la gestione dello chapiteau di David Johnson, la produzione è La Toupie.

Da più di 15 anni Titoune & Bonaventure Gacon portano avanti un’estetica singolare, fatta di virtuosismi al limite del possibile, in cui l’arte circense è il pretesto per raccontare l’animo umano, creando un mondo divertente e acrobatico, fuori dal tempo, sorprendente, commovente e esilarante come solo il grande circo sa essere. In tutte le sue creazioni, la compagnia Cirque Trottola ridisegna i contorni del proprio spazio d’azione, mantenendo saldo

il cerchio sacro della creazione e dell’incontro con il pubblico: il suo chapiteau.