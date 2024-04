La Storia del Vetro a Parma e quella di una famiglia, quella di tante famiglie.

La Mostra-Evento Carezze di Vetro vuole raccontare quel legame cosi stretto e cosi profondo tra la fabbrica e le famiglie, tra i racconti dei padri e le fantasie dei figli, delle figlie.

Ed ecco che la storia della filiera del vetro a Parma si lega a doppio filo con quella di Nicoletta Bagatti pittrice contemporanea della nostra città. Il padre Pietro Bagatti ha lavorato in Bormioli Rocco negli anni del boom economico e ha raccontato alla piccola Nicoletta quelle che erano le storie, i colori e i rumori del vetro. Quelle stesse espressioni Nicoletta le ha raccolte in oltre 40 tele, di varie dimensioni, realizzate con maestria e dovizia di particolari. Opere e storie che entrano nelle Carezze di Vetro e che non solo rendono vivo il ricordo di chi c?era e oggi non c?è più, ma fanno tornare a quei giorni anche tutti gli ex lavoratori che esattamente 20 anni fa, il 5 maggio 2004 hanno sentito l?ultima campanella suonare con la chiusura dello stabilimento di via San Leonardo.



Il racconto è reso vivo dalla storia e dalla memoria delle Medaglie d?Oro Bormioli Rocco che hanno raccolto e catalogato tutto il materiale, le pubblicità, i campionari fino al più piccolo ricordo di quegli anni a San Leonardo. Ed ecco che i punti di vista si uniscono: le emozioni e le sensazioni, l?esserci stato e la volontà di tramandare a chi non ha visto e sentito i calori della produzione del Vetro a Parma.



Tutto si svolgerà in tre giorni con la collaborazione e la concessione dell?area da parte di BRF Property, a cui va il ringraziamento più sentito, la mostra-evento coniugherà arte, ricordi, musica e spettacolo, permettendo al visitatore di vivere ed immergersi lungo un itinerario storico ed emozionale che racconterà il passato ma ci proietterà verso il futuro, dando un nuovo sguardo al quartiere di via San Leonardo.





L?inaugurazione sarà sabato 4 maggio alle ore 16 presso l?Ex Bormioli Rocco in via San Leonardo: al taglio del nastro da parte delle istituzioni seguiranno brevi momenti di intrattenimento e la visita guidata alla mostra con l?accompagnamento speciale delle vere voci di quei luoghi: Le Medaglie d?oro Bormioli Rocco.



Orari di apertura: Sabato 16-20 | Domenica 10-20 | Lunedì 10-14 con possibilità di visita per le scuole.



In caso di maltempo - dato la particolare location - l?evento sarà riprogrammato.



Evento patrocinato da Comune di Parma, Provincia di Parma, Università degli studi di Parma.

Organizzazione e allestimento: Nicoletta Bagatti - Medaglie d?oro Bormioli Rocco - Servizievole

Comunicazione: Servizievole - Elf Marketing & Communication





Per informazioni: +39 348 008 2210 (Nicoletta Bagatti) -

www.nicolettabagatti.it



