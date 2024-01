Castello di Contignaco | Carnevale per i bambini: Caccia al Tesoro in Castello - Favole Antiche e Mostri Danteschi con uno speciale truccabimbi, sabato 10 febbraio – domenica 11 febbraio 2024 ore 10.45 e ore 15. Favole rinascimentali con divagazioni tra i mostri dell’“Inferno” di Dante. Nuove favole e nuovi percorsi. Sconto con pagamento anticipato entro le ore 13 del giovedì precedente il gioco. Ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa. La caccia al tesoro prevede una forte interazione tra i bambini e gli adulti, in modo da far divertire tutti quanti. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it