carousel - mostra di patrizio dall'argine

Chaos Art Gallery, dopo la lunga pausa del Covid, riparte con la giostra della vita e il viaggio nel tempo di Patrizio Dall’Argine, 30 tele che trasportano in un mondo tra fantasia e memoria, tra il sogno del bambino e la nostalgia del passato, su un Carousel che sembra non fermarsi mai. Tra colori matissiani, voli chagalliani e una certa malinconia alla Soutine e alla Modigliani, trasporta in un universo dove tutto è vero e insieme tutto finzione: è il grande gioco dell’esistenza. Dall’Argine lo vive con l’entusiasmo di chi ogni giorno riprende il viaggio, lo spettacolo, la storia, sempre la stessa eppur sempre nuova.Patrizio Dall'Argine nasce a Parma. La finestra della sua prima stanza incorniciava il torrente.Successivamente ha cambiato molte finestre in città dell'Italia e della Francia e in tutte si poteva vedere un angolo di cielo. Quando ha dipinto i primi quadri ad olio (erano dei cardi) per la fatica e l'emozione è svenuto. Fortunatamente nel suo piccolo studio c'era un letto. Da giovane desiderava dipingere fondali per il Teatro dei Burattini e affrescare chiese. E’ andata che ha lavorato in Teatro, è diventato Burattinaio, ma non ha ancora fatto un affresco.

