Casa Cervi, tutto pronto per la Liberazione: ci saranno Capossela e i Bandabardo con Cisco

Il 25 aprile 2023 a Casa Cervi si celebra, come ogni anno, la Festa della Liberazione. Sono in corso i preparativi per il grande evento, pronto ad accogliere gente proveniente da tutta Italia. Tra gli ospiti ci saranno Lo Stato Sociale, Capossela con Mara Dedeghieri, i Bandabardo & Cisco.

Da quest’anno la Festa si può raggiungere anche con il treno: sono assicurate navette tutto il giorno dalle 10 alle 21 collegate con diversi luoghi vicini, anche da e per la stazione ferroviaria della vicina Sant’Ilario D’Enza (Reggio Emilia). La Festa è aperta tutto il giorno dalle ore 10 alle ore 20 e si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo. Nel pomeriggio sarà visibile anche online in diretta streaming su www.istitutocervi.it. La partecipazione alla Festa è a ingresso a offerta libera e non richiede prenotazione. Il Museo Cervi sarà aperto per tutta la durata della Festa con ingresso a offerta libera. Per informazioni è possibile scrivere a info@istitutocervi.it