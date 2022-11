Castagnata dell'Avis di Felino il 6 novembre

Orario non disponibile

Quando Dal 06/11/2022 al 06/11/2022 Orario non disponibile

Torna, domenica 6 novembre, la Castagnata organizzata dalla sezione Avis di Felino in Piazza Miodini: caldarroste, pattone, pattonini e panini con salame o salsiccia.

Non solo......

Nelle vie del paese il Mercato del Consorzio Versilia Forte dei Marmi

Giochi per i più piccoli

DJ set di Max Testa



Alle ore 17.00 al Cinema Teatro Comunale il primo spettacolo di Tutti matti sotto zero.