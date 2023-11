Castello di Contignaco (PR) | Caccia al Tesoro in Castello: Favole sotto l’Albero, caccia al tesoro alla ricerca delle morali più belle dell’antica tradizione favolistica con divagazioni dantesche e uno speciale truccabimbi, nuove favole e nuovi percorsi.



Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa. La caccia al tesoro prevede una forte interazione tra i bambini e gli adulti, in modo da far divertire tutti quanti. Durata del gioco: circa un’ora e mezza.



L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

Sabato 25 e domenica 26 novembre, sabato 2 e domenica 3 dicembre (solo nel pomeriggio), venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre (ponte dell’Immacolata), sabato 16 e domenica 17 dicembre Sabato 23, domenica 24 e martedì 26 dicembre, sabato 30 e domenica 31 dicembre, lunedì 1 gennaio 2024, sabato 6 e domenica 7 gennaio. Orari di inizio delle cacce al tesoro: mattina ore 10.45, pomeriggio ore 15.

Al termine del gioco, chi lo desidera potrà effettuare una visita guidata completa degli esterni e degli interni del Castello.



La visita si potrà anche concludere con una degustazione guidata dei vini prodotti nelle cantine della fortezza,. Durante la pausa pranzo sarà anche possibile abbinare ai vini di Contignaco vari taglieri di salumi misti e il Parmigiano Reggiano “di Sola Bruna” prodotto dall’Azienda Agricola del Castello.



Per chi svolgerà la caccia al tesoro della mattina sarà possibile effettuare, ad esempio: caccia al tesoro alle ore 10.45, pausa pranzo al Castello, visita guidata del Castello alle ore 15.30.



Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it



Ufficio Stampa - Castelli del Ducato per Fantastica Emilia 2023-2024