Apertura ed attività al Castello di Bardi

Onlus Diaspro Rosso, gestore dei servizi per il pubblico del Castello di Bardi conferma una stagione ricca di eventi, magia, divertimento, mistero e sport che caratterizzeranno il mese di giugno. • Giovedì 2 giugno: Bardi Fantastica animazione per famiglie – Mondo Disney • Sabato 11 giugno: Visita Guidata Storica Notturna con Ghost Hunters • Domenica 12 giugno: Cavalcagiugno • Sabato 25 giugno : Visita Guidata Storica Notturna Costo del Ticket ordinario intero €7,00; ticket ridotto €4,50 (dai 4 ai 14 anni). I costi potrebbero variare sulla base degli eventi. Il Castello di Bardi propone un’offerta turistica imperdibile anche per il mese di giugno.

Giovedì 2 giugno in occasione di un giorno di festa, Castello di Bardi propone “Bardi Fantastica animazione per famiglie – Mondo Disney”, un’intera giornata di fantasia e intrattenimento per grandi e piccini. Vi sarà ancora emozione e mistero con le Visite Guidate Storiche Notturne insieme ai Ghost Hunters, alla ricerca di Moroello, triste e sventurato fantasma che durante la sua vita terrena, perse la sua innamorata di nome Soleste per tragico destino, e non mancheranno nemmeno le più tradizionali Visite Guidate Storiche Notturne con sottofondo musicale.

Castello di Bardi ha il privilegio di essere stato scelto come tappa finale di “Cavalcagiugno”, un evento non competitivo atto a promuovere il cavallo Bardigiano nell’ambito ludico – sportivo, avrete dunque l’occasione di conoscere questo robusto ma docile cavallo la cui razza ha un legame indissolubile con il territorio. Il nostro staff è disponibile con i migliori consigli su come concludere al meglio la vostra esperienza al Castello, illustrandovi le golosità tipiche del luogo da gustare presso i locali presenti sul territorio, inoltre vi mostreremo i luoghi più accattivanti da visitare oltre alla Fortezza e le strutture più suggestive ove pernottare.

La Fortezza è aperta il mese di giugno secondo i seguenti orari: sabato e festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00, nei feriali dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Venerdì 3 giugno aperto dalle ore 10.00 alle ore 19.00.